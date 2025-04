Trump milliárdos támogatója lesz az új londoni nagykövet

Az amerikai szenátus jóváhagyta Warren Stephens milliárdos befektető kinevezését az Egyesült Királyságba akkreditált nagykövetnek.

A szenátus kedden 59-39 arányban szavazta meg Donald Trump elnök jelöltjét a londoni nagyköveti posztra. Stephens a Stephens Inc. elnöke, vezérigazgatója és tulajdonosa, amely egy Little Rock-i székhelyű, magántulajdonban lévő pénzügyi szolgáltató vállalat. A milliárdos üzletember régóta támogatja a republikánus jelölteket, köztük Trumpot is,

akinek kampányaihoz és a 2025-ös beiktatási alapjához dollármilliókkal járult hozzá.

Az amerikai elnökök gyakran neveznek ki jelentős adományozókat a londoni presztízspozícióba. Trump első elnöki ciklusa alatt Woody Johnson, a New York Jets NFL-csapat tulajdonosa töltötte be ezt a tisztséget.

Stephens olyan időszakban képviseli majd az Egyesült Államokat Londonban, amikor Keir Starmer miniszterelnök kormánya a Brexit utáni kapcsolatok újraépítésén dolgozik az Európai Unióval, miközben Trump elnök jelentősen átalakította a biztonsági és kereskedelmi szövetségeket. A Starmer-kormány emellett jobb gazdasági megállapodást is szeretne elérni Washingtonnal, hogy csökkentse a Trump által az importárukra kivetett vámokat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Kayla Bartkowski/Getty Images