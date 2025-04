Vészjósló jövőképet rajzolt fel Ukrajnának Trump jobbkeze, milliók élete lehet a tét

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance szerint Ukrajna nincs abban a helyzetben, hogy katonailag legyőzze Oroszországot, miközben a Trump-adminisztráció továbbra is békemegállapodás létrehozásán dolgozik - írta meg a Kyiv Independent

Donald Trump amerikai elnök korábban azt ígérte, hogy hivatalba lépésének első 100 napján belül véget vet a háborúnak Ukrajnában. Ez nem teljesült, de Washington továbbra is nyomást gyakorol mindkét félre a tűzszünet elérése érdekében. Marco Rubio külügyminiszter április 27-én kijelentette, hogy a következő hét fogja eldönteni, az USA továbbra is részt vesz-e a békefolyamatban, vagy teljesen visszalép közvetítőként. J. D. Vance most újabb részleteket tárt fel, hogy pontosan minek köszönhető a türelem rohamos fogyása Washingtonban.

Néha hihetetlenül frusztráltak vagyunk az ukránok miatt, néha pedig az oroszok miatt. Nem mondhatom száz százalékos bizonyossággal, Charlie, hogy képesek leszünk megvalósítani

- nyilatkozta Vance a Charlie Kirk Show podcastban a békés rendezés jelenlegi lehetőségeiről. Az alelnök szerint az amerikai csapat "halad előre" a tárgyalásokban, de a békemegállapodás nem feltétlenül garantált. Vance nem részletezte a javasolt békemegállapodások tartalmát, de kijelentette, hogy véleménye szerint Ukrajna nem lesz képes katonailag legyőzni Oroszországot és erővel visszaszerezni megszállt területeit.

Azt hiszem, létezik egy furcsa elképzelés a mainstream médiában, hogy ha ez a dolog még néhány évig folytatódik, az oroszok össze fognak omlani, az ukránok visszaveszik a területeiket, és minden visszatér a háború előtti állapotba. Ez nem az a valóság, amiben élünk

- fejtette ki az alelnök.

Vance szerint ha a háború elhúzódik, Oroszország és Ukrajna társadalmi összeomlással nézne szembe, további milliók veszíthetnék életüket, és a nukleáris háború kockázata is növekedne. Az amerikai békejavaslat állítólag jelentős engedményeket követel Kijevtől, beleértve a Krím orosz annektálásának hivatalos elismerését. A Kreml továbbra is ragaszkodik a maximalista követelésekhez a tűzszüneti tárgyalásokon, annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök háromnapos fegyvernyugvást jelentett be a Győzelem Napja tiszteletére. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter április 28-án kijelentette, hogy Moszkva a béketárgyalások feltételeként követeli a Krím, valamint Ukrajna Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyéinek teljes területe feletti orosz fennhatóság nemzetközi elismerését.

Címlapkép forrása: Kenny Holston - Pool/Getty Images