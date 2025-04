Bejelentette Vlagyimir Putyin: visszatér Sztálingrád

Vlagyimir Putyin orosz elnök visszanevezi Volgográd repterét Sztálingrád reptérre – írta meg a TASZSZ hírügynökség.

Az orosz vezetés korábban jelentett már be hasonló intézkedést, de ez átmeneti volt: május 9-e, a náci Németország feletti győzelem ünnepe alkalmából átmenetileg visszanevezik Szentpétervárt Leningrádra, Volgográdot Sztálingrádra.

A TASZSZ tudósítása alapján

Volgográd repterének visszanevezése nem csupán átmeneti lépés: az elnök határozatlan ideig „történelmi nevet” rendelt a jelenleg Volgográdi Nemzetközi Reptér nevű létesítményhez.

Putyin rendelete ugyanakkor hangsúlyozza: a történelmi név nem jelenti azt, hogy „az objektum földrajzi neve” is megváltozik. A TASZSZ nem részletezi, hogy ez egész pontosan mit jelent, de valószínűleg arról van szó, hogy a Volgográdi Nemzetközi Reptér továbbra is ezt a hivatalos nevet viseli majd térképeken és a légi forgalomirányításban, de kap majd egy „Sztálingrád” táblát is, illetve elfogadott lesz rá ilyen néven is hivatkozni.

A reptér átnevezését elvileg a régió kormányzója, Andrej Bocsarov kérte.

Vlagyimir Putyin Oroszországa látványosan elkezdte rehabilitálni Joszif Sztálin néhai szovjet diktátor imidzsét: a vezetőre egyre inkább a fasizmus elleni harc szimbólumaként, és nem pedig népirtó zsarnokként emlékezik meg a Kreml. A Sztálingráddal kapcsolatos nosztalgia is ennek szimbóluma.

Címlapkép forrása: Vladimir Aleksandrov/Anadolu Agency via Getty Images