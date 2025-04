Fontos részletre derült fény: egy kis régió kényszerítette térdre Spanyolország és Portugália áramhálózatát

A spanyol hálózatüzemeltető nyilatkozata szerint az Ibériai-félszigetet sújtó áramszünet hátterében egy kisebb spanyol régió állhat, ahol feltehetően egy (vagy több) napelempark esett ki a rendszerből. Megdöbbentő, de a Portfolio számításai alapján ebben a térségben található Spanyolország teljes napelemes kapacitásának csaknem egynegyede – így nem meglepő, hogy az innen kiinduló zavar komoly hatással volt az országos ellátásbiztonságra.

Egy újabb puzzledarab kerülhetett a helyére azzal kapcsolatban, hogy mi okozhatta az Ibériai-félszigetet egy egész napra megbénító áramkimaradást.

A Red Eléctrica (REE) spanyol átviteli hálózatüzemeltetőjének - itthoni MAVIR megfelelője - szolgáltatási és üzemeltetési igazgatója, Eduardo Prieta kedden nyilatkozatában azt mondta, hogy a probléma Spanyolország délnyugati régiójából, Extremadurából ered,

ahol az ország legnagyobb teljesítményű atomerőműve, néhány legnagyobb vízerőműve és számos napelemfarm található.

Tegnap írtunk arról, hogy az egész eseménysorozat egy rejtélyes, öt másodperc alatt zajlott le, ami aztán láncreakciószerűen végigfutott a rendszeren. Eduardo Prieta kedden azt is mondta, hogy

nagyon valószínű, hogy az érintett kiesett termelés napenergia lehet.

Érdemes megnézni, mekkora is az energiatermelési potenciál az extramadurai régióban – különösen a főbb termelők esetében:

Napelemből 7868 MW-nyi kapacitás van telepítve - összehasonlításképpen: ez nagyjából megfelel a teljes magyar napelem-kapacitásnak.

Az itt található Almaraz atomerőmű névleges teljesítménye 2092 MW;

A vízerőművi kapacitás pedig 2300 MW;

Spanyolország energiatermelő kapacitása összesen 132 343 MW. Összeadva a három fenti régiós energiatermelő forrást, akkor az 9,3 %-át teszi ki a teljes országos kapacitásnak - tehát jelentős számokról beszélünk.

Itt külön kiemelendő a napelem alapú termelés, hiszen a nyilatkozatok alapján onnan eredhet a probléma gyökér oka. Ekkor még nagyobb arányt kapunk, hiszen a teljes spanyolországi beépített napelemes kapacitás 32 350 MW, amiből az extramadurai beépített teljesítmény az ország termelésének 24,32%-át teszi ki.

Ezek az értékek pedig igen jelentősek, hiszen nézzünk csak rá a térképre, mekkora is ez a régió:

tEHÁT egy nagyon érzékeny pontján érhette a napelemtermelés-kiesés Spanyolországot.

Az, hogy pontosan melyik régiós napelem farmok termelése esett ki abban az 5 másodperces periódusban és miért, egyelőre még nem tudni. A napelemkiesés lehet egyszerűen egy műszaki probléma is, vagy azok inverterét érintő kibertámadás is. Utóbbival kapcsolatban sok az ellentmondás a nyilatkozatok között, ezt csak az utólagos vizsgálatok fogják kideríteni biztosan.

Akárhogy is, a lényegen annyiban nem változtat, hogy ez milyen folyamatot indíthatott el. A REE vezetőjének nyilatkozata alapján először röviddel 12:33 után tapasztalták az első kimaradást a termelésben (feltehetően napelemes termeléskiesés), amit először még sikerült kiszabályozni. Azonban 1,5 másodperccel később újabb kiesést észleltek, ami miatt szinte azonnal lekapcsolódott a spanyol villamosenergia hálózat a szomszédos francia hálózatról.

Akár az is előfordulhatott, hogy a kieső napelemek egy láncreakciót indítottak el, ami az áramhálózati védelmi mechanizmusok miatt fontos szakaszokat kapcsolhatott ki, beleértve az Extramadurában található víz- és atomenergia-termeléshez kapcsolódó szakaszokat is.

Az itteni magas termelési kapacitás miatt pedig ez egy olyan sokkot okozhatott a hálózatnak, amit már nem bírt el.

Kérdés azonban, hogy mi történt az áramhálózati szakaszolással.

A szakaszolás a villamosenergia-hálózat egyik alapvető biztonsági funkciója, amelynek célja, hogy egy hiba esetén – például túlterhelés, rövidzárlat vagy hirtelen termeléskiesés – a problémás hálózatrészt automatikusan leválassza a rendszer többi részéről. Ezt a folyamatot érzékelők és védelmi relék vezérlik, amelyek rendellenesség esetén utasítják a megszakítókat a leválasztásra. Így a hiba lokalizálható, a villamosenergia-ellátás pedig a hálózat többi részén zavartalanul fennmaradhat. Ez viszont most úgy látszik, hogy nem (vagy nem megfelelően) működött. Elképzelhető, hogy túl nagy termelési kapacitás esett ki az automatikus védelmi mechanizmusok miatt, amelyet rövid idő alatt már nem tudott elviselni hálózat, illetve nem tudott kompenzálni a rendszerirányító.

A következő időszakban valószínűleg felerősödnek majd azok a hangok, amelyek az uniós zöldülési politikát fogják okolni az ibériai áramkrízisért. Érdemes azonban megvárni a vizsgálat végeredményét - ami akár hónapokig is eltarthat - és csak utána levonni a következtetéseket. Hiszen amellett, hogy a megújulóenergia-termelés kockázatokkal is jár, egyben lehetőség is az európai régió számára:

