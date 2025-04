Még mindig nagy a bizonytalanság - Tarolt a tízmilliókat érintő spanyol áramszünet

Portfolio 2025. április 30. 12:00

Hétfőn kora délután az egész világon végig söpört a hír, miszerint Spanyolország és Portugália teljes területén, valamint Franciaország egyes régióiban leállt az áramellátás, amely nagy káoszt okozott olyan nagyvárosokban is, mint Porto, Madrid és Barcelona. Az emberek tízmillióit érintő áramszünet hatására az Ibériai-félszigeten az internetelérés és az ivóvízellátás is akadozni kezdett. A történtek az egész világot megrázták, a zavarok iránti érdeklődés pedig a Google Trends keresési statisztikáiban is tükröződött.