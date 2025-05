Itt a bejelentés: Amerika nem közvetít többé Ukrajna és Oroszország között

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője, Tammy Bruce pénteken közölte,

megváltoztatják a tárgyalásokhoz való hozzájárulásukat.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk és segítünk, ahol tudunk. De nem fogjuk körberepülni a világot bárki kénye-kedve szerint a közvetítés érdekében, ez most már a két fél között zajlik. Most van itt az ideje, hogy konkrét elképzeléseket mutassanak be és dolgozzanak ki arról, hogyan fog véget érni ez a konfliktus. Rajtuk fog múlni

- nyilatkozta a szóvivő.

A bejelentés azt követően érkezett, hogy az USA megkötötte az ásványkincsekre vonatkozó megállapodást Ukrajnával és Donald Trump amerikai elnök állítólag jóváhagyta kormányzatának első fegyverszállítmányát Kijev számára.

A washingtoni külügyminisztérium szerint tehát mostantól

Kijevnek és Moszkvának kell javaslatokat előterjeszteniük a háború befejezésére,

és közvetlenül kell találkozniuk a konfliktus rendezése érdekében.

