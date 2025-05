Nigel Farage pártja földrengésszerű áttörést ért el az angol helyhatósági választásokon

A brexit pápájának nevezett Nigel Farage pártja, a Reform UK hatalmas meglepetést okozott az angliai helyhatósági választásokon, miután szoros győzelmet aratott a hagyományosan munkáspárti Runcorn & Helsby körzetben, és megszerezte első polgármesteri posztját is. A Reform látványosan erősödik mind a Munkáspárt, mind a konzervatívok rovására, miközben országos támogatottsága is élre tört. Farage szerint pártja immár a brit politikai rendszer új fő ellenzéke.

Nigel Farage szerint pártja, a Reform UK immár az Egyesült Királyság fő ellenzéki erejévé vált, miután hajszállal, mindössze hat szavazattal megnyerték a Runcorn & Helsby időközi választást, ezzel elhódítva a hagyományosan munkáspárti körzetet – számolt be a Financial Times.

A győzelem Sarah Pochin számára biztosította Reform ötödik parlamenti mandátumát, és komoly csapást mért a Keir Starmer vezette Labour népszerűségére, amely támogatottsága a tavalyi elsöprő győzelem óta folyamatosan apad.

A Reform UK története első polgármesteri győzelmét is megszerezte Greater Lincolnshire térségében, miközben más helyeken is komoly szavazatokat vitt el a Munkáspárttól és a Konzervatívoktól egyaránt. North Tyneside-ban és Doncasterben is csak hajszál választotta el a Reform jelöltjeit a győzelemtől. A helyi kampányok fő témái az illegális bevándorlás, az állami jóléti kiadások, valamint a kormány egészségügyi és munkaerőpiaci reformcsomagjai voltak.

A Reform UK jelenleg országos szinten is vezet a közvélemény-kutatásokban 26 százalékos támogatottsággal, megelőzve a Labourt (24%) és a konzervatívokat (21%).

Farage szerint a Reform már nemcsak a toryk alternatívája, hanem a Labour közvetlen kihívója, különösen Anglia északi és középső régióiban. A pénteken várható további eredmények Kemi Badenoch konzervatív pártvezető számára is súlyos veszteségeket vetítenek előre, különösen azokon a dél-angliai településeken, ahol a liberális demokraták is jelentősen erősödnek.

