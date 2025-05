Ultimátumot adott az Egyesült Államok Iránnak – Közeleg a bombázás?

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio pénteken nagyon erőteljes üzenetek között kijelentette, hogy Iránnak fel kell hagynia az urándúsítással és a nagy hatótávolságú rakéták fejlesztésével, valamint engedélyeznie kell az amerikai ellenőrök bejutását létesítményeibe. Mindez azután történt, hogy a szombatra tervezett negyedik amerikai-iráni egyeztetést elhalasztották, és a jelek szerint azért, mert az amerikai félnek nagyon határozott követelései vannak.

Rubio nyilatkozata rávilágít a két ország közötti nukleáris tárgyalások fennálló jelentős nézeteltéréseire, miközben Donald Trump amerikai elnök bombázással fenyegeti Iránt, ha nem születik megállapodás.

Le kell mondaniuk a terrorizmus támogatásáról, a húszik (Jemenben) segítéséről, a nagy hatótávolságú rakéták építéséről, amelyeknek nincs más céljuk, mint nukleáris fegyverek hordozása, és le kell mondaniuk a dúsításról

- mondta Rubio a Fox News Hannity műsorában adott interjúban.

Irán többször kijelentette, hogy nem hajlandó feladni rakétaprogramját vagy urániumdúsítási tevékenységét, amely nemcsak atomerőművek üzemanyagának előállítására, hanem atomfegyverek készítésére is alkalmas.

Egy magas rangú iráni tisztviselő csütörtökön közölte a Reutersszel, hogy a szombatra tervezett negyedik tárgyalási fordulót elhalasztották, és új időpontot "az USA hozzáállásától függően" tűznek ki.

Rubio szerint Iránnak inkább importálnia kellene a dúsított uránt atomerőművi programjához, mintsem bármilyen szinten dúsítania.

Ha képesek vagytok 3,67%-os dúsításra, csak néhány hét kell, hogy eljussatok 20%-ra, majd 60%-ra, végül a fegyverhez szükséges 80-90%-ra

- magyarázta.

Irán állítja, hogy az idevágó nemzetközi nukleáris szerződés értelmében joga van uránt dúsítani, és tagadja, hogy atomfegyvert akarna építeni.

Rubio azt is kijelentette, hogy Iránnak el kell fogadnia, hogy amerikaiak is részt vehessenek az ellenőrzési rendszerben, és hogy az ellenőröknek hozzáférést kell biztosítani minden létesítményhez, beleértve a katonai objektumokat is.

Washington fokozza a nyomást Iránra. Trump elnök csütörtökön bejelentette, hogy minden iráni olaj- vagy petrolkémiai termék vásárlását le kell állítani, és bármely ország vagy személy, aki ilyet vásárol, azonnal másodlagos szankciók alá esik.

Irán pénteken elítélte ezt a megközelítést.

Miközben hangsúlyozza elkötelezettségét a diplomácia útja mellett és kinyilvánítja készségét a tárgyalások folytatására, Irán nem fogja eltűrni a fenyegetéseken és nyomásgyakorláson alapuló megközelítéseket

- közölte a külügyminisztérium.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images