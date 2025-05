Donald Trump nem közvetít többé, de utat nyitott az ukrán fegyverszállítmányok előtt – háborús híreink pénteken

Az Egyesült Államok ma gyakorlatilag bejelentette, hogy kiszáll az orosz-ukrán béketeremtési tárgyalásokból, közben arról is jönnek hírek, hogy az elnök egy teljesen új fegyverszállítmányt is jóváhagyott az ukrán haderő számára. A lépés várható volt: az elmúlt hetekben már többször is beszélt arról a Fehér Ház, hogy ha Moszkva és Kijev nem fogadja el a „végső” békejavaslatot, Washington kivonul a mediációból. Nézzük meg, mi lehet a döntés háttere, illetve mit jelent ez pontosan a háborúra nézve.