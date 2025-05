Lépett India, mélyül a konfliktus

Az indiai Külkereskedelmi Főigazgatóság közleménye szerint

a tilalom azonnal életbe lép.

Ezt a korlátozást a nemzetbiztonság és a közérdek védelmében vezetjük be

- áll a hivatalos közleményben.

A múlt héten fegyveresek legalább 26 turistát öltek meg a kasmíri völgy üdülőterületén. India Pakisztánt vádolja a támadásban való részvétellel, amit Iszlámábád tagad. A többségében muszlimok lakta himalájai régióra mind India, mind Pakisztán igényt tart, és a terület többször volt háborúk, felkelések és diplomáciai konfliktusok helyszíne.

Pakisztán közölte, hogy "hiteles hírszerzési információkkal" rendelkezik arról, hogy India katonai akciót tervez. Válaszul Pakisztán is megtorló intézkedéseket jelentett be, többek között leállította a határon átnyúló kereskedelmet, lezárta légterét az indiai légitársaságok előtt, és kiutasította az indiai diplomatákat. Pakisztán azt is közölte, hogy háborús cselekménynek tekintené, ha India megakadályozná a folyóvíz áramlását, amelyet egy több évtizedes szerződés garantál a két ország között.

A két nemzet közötti kereskedelem az elmúlt években egyébként is jelentősen visszaesett - jegyezte meg a Reuters.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 03. Háború szélén áll a két atomhatalom, a demarkációs vonal megsértéséről harsog az egyik fél

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images