Nagy veszély fenyegeti Európát: egyre lesújtóbb képet fest a környezet állapota a szakértők szerint

Pruzsinszki Bence 2025. május 03. 16:00

Az elmúlt években számtalan időjárási rekordot eredményező klímaváltozás a Föld minden területét érinti kisebb nagyobb mértékben. Európa azonban, több faktor miatt is, különösen nagy kitettséggel rendelkezik az időjárási anomáliákkal szemben. 1980 óta a kontinens a globális átlagnál kétszer gyorsabban melegszik. Az éghajlatváltozás azonban az átlaghőmérsékleten túl számos tényezőben tetten érhető a kontinensen. A korábbi évtizedek átlagához képest nagy változások mutatkoznak az éves csapadékmintázatokban is, amelyek több régióban is kiterjedt villámárvizekhez vezetnek. Ezzel párhuzamosan Európa legtöbb régiójában már idén áprilisban, a nyári szárazságok előtt komolynak mutatkozik az aszállyal sújtott területek kiterjedése, amely nagy nehézségek elé állíthatja a mezőgazdaságot, többek között Magyarországon is.