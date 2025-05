Újabb orosz sufnituning tűnt fel Ukrajnában: videón a „harci traktor”

A felvételen jól látható, az egykor mezőgazdasági járműként funkcionáló jármű vezetőfülkéjét lecserélték, és különböző páncéllemezekkel „erősítették” meg a védelmét. Az ukrán dandár egyébként

legalább három darab drónt használt fel annak érdekében, hogy véglegesen megsemmisítse a traktort.

Russian assault armored combat tractor sets off to storm the front line. pic.twitter.com/A87wlIK7kC