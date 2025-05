A Győzelem napjára készül Oroszország, tovább folyik a vita a tűzszünetről – Háborús híreink hétfőn

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Rosszija-1 televízióban sugárzott dokumentumfilmben egyértelművé tette, hogy Oroszország továbbra is kitart az ukrajnai háború eredeti céljai mellett, amelyek gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját jelentenék, annak ellenére, hogy tűzszüneti tárgyalások folynak az Egyesült Államokkal – írja az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentése.