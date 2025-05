Drámai eredmény szomszédunkban: magyarellenes jelölt nyerte az elnökválasztást Romániában

Simion a szavazatok több mint 98 százalékának megszámlálása után 40,96 százalékkal áll az élen. A liberális bukaresti polgármester, Dan feleannyi szavazattal, 20,99 százalékkal futott be a második helyre.

Csak a dobogó harmadik fokára állhat fel a három kormánypárt jelöltje, Crin Antonescu, aki Dan mögött mintegy 100 ezer szavazattal lemaradva 20,07 százalékot szerzett. Victor Ponta volt szociáldemokrata miniszterelnök, aki most populista-nacionalista platformon indult, 13,05 százalékkal került a negyedik helyre.

Romania, 95% of votes counted:Presidential election, first round todaySimion (AUR-ECR): 40.3% (+0.2)Dan (*-RE): 20.8% (+0.2)Antonescu (PSD/PNL/UDMR-S&D|EPP): 20.4% (-0.1)Ponta (*-S&D): 13.3% (-0.3)Lasconi (USR-RE): 2.6%+/- vs. 92.5% of votes counted pic.twitter.com/3sb9q5Efm8