Itt a fordulat: Trump mégsem fordítana hátat az orosz-ukrán háború lezárásának

Az amerikai elnök telefonon beszélgetett Recep Tayyip Erdogannal.

Az orosz állami TASZSZ számolt be a mai telefonhívás részleteiről a két vezető között, amelyen az ukrajnai háború lehetséges lezárása is szóba került. A megbeszélést követően a Truth Social-ön a következő bejegyzést tett közzé:

Alig várom, hogy együtt dolgozhassak Erdogan elnökkel azon, hogy véget vessünk az orosz-ukrán háborúnak – MOST!

– jelentette ki.

A bejegyzés szerint nemcsak Ukrajna helyzete került szóba, hanem Gázáról és Szíriáról is beszéltek. Az államfők abban is megállapodtak, hogy hamarosan kölcsönösen ellátogatnak a másik országba. Ankara azt is kifejtette, hogy szeretne a hadiipari szegmensben mélyebb együttműködést folytatni az Egyesült Államokkal, valamint nagyra értékelik, hogy a Fehér Ház újra elkezdett tárgyalni Iránnal az atomalku ügyében.

Az elmúlt napokban nagy vihart kavart a bejelentés, hogy az Egyesült Államok megelégelte az eddigi sikertelen tárgyalásokat és inkább távol marad a továbbiakban attól, hogy beleszóljanak az eseményekbe. A gyakorlatban nem részletezték, hogy ez mit jelenthet pontosan, viszont arról terjengtek pletykák, hogy Washingtonban az oroszok hozzáállásával kapcsolatban fogyott el a türelem, mivel úgy vélték, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök csak az időt húzza. Ez reménykeltő lehetett Kijevnek, mivel Ukrajna éppen a bejelentést megelőzően kötötte meg az Egyesült Államokkal a nagyszabású ásványi anyag kitermeléséről szóló megállapodását a nyugati nagyhatalommal. Ebben direkt biztonsági garanciák nem szerepeltek, viszont az ukránok arra számíthattak, hogy a befolyó összeg hozzájárulhat a hadsereg modernizálásához.

Trump bejegyzése arra utal, hogy a visszavonulás egyáltalán nem végleges, inkább csak újabb szereplőket szeretne bevonni a háború lezárásába.

A címlapképen a két vezető 2019-es találkozója látható. Címlapkép forrása: TURKISH PRESIDENCY / HANDOUT/Anadolu Agency via Getty Images