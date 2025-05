Olyat tudhat a kínai J-36 hatodik generációs lopakodó bombázó, hogy az amerikai B-21 is tehetetlen lehet vele szemben

A South China Morning Post számolt be arról, hogy egy esetleges tajvani konfliktusban a legújabb J-36-os vadászgép képességei még a nagy rivális lopakodóit is képes ellensúlyozni.

Először 2024 decemberében villantott meg Peking egy új típusú katonai repülőgépet, amelyről aztán rögtön be is indultak a találgatások, hogy pontosan mire használhatják majd, illetve milyen fejlesztési fázisban lehet. A J-36-os nevű gép aztán ezt követően még több alkalommal is felbukkant, ez pedig egyre több részletet tárt fel a hadiipari szakértők előtt. Kínai számítások szerint ez a jármű akár képes lehet Guamot is blokkolni órákon keresztül.

A J-36-ost kifejezetten azért fejlesztették, hogy fel tudja venni a versenyt az amerikai B-21 Raiderekkel, és a várakozások szerint erre képes is lehet. A kínai Shipborne Weapons hadtudományi magazin elemzése arra a megállapításra jutott, hogy ezekkel képesek lehetnek az Egyesült Államokat megbénítani. A feltételezés szerint

órákra megbénítanák a légvédelmet, valamint meg tudnák akadályozni, hogy az amerikai repülőgépek a közelbe kerüljenek.

Ez megnehezíti majd az amerikai haditengerészet és légierő számára, hogy fenntartsa a légi fölényét a Csendes-óceán nyugati részén, és katonailag beavatkozzon a kínai hadsereg által az első szigetláncon belül végrehajtott műveletek sorozatába

– írja a cikk.

A szerzők abból a feltételezésből indulnak ki, hogy egy esetleges tajvani háború esetén mindkét fél elsősorban a kínai partoktól mintegy 1000 kilométerre lévő légtér megszerzését venné egyik alapvetésnek. Ez egyben azt is követelné, hogy mind Peking, mind Washington a rendelkezésére álló legjobb technológiájú gépeket vesse be itt. Az elmúlt hetekben a kínai Népi Felszabadító Hadsereg Légiereje nyilvánvalóvá tette, hogy komolyan számolnak ebben a J-36-osra. Az Egyesült Államok idén év elején jelentette be, hogy egy új hatodik generációs vadászgéppel állnak elő a következő években, de a fejlesztés állapotáról egyelőre keveset tudni. Ezzel szemben a B-21 Raider már 2023 novemberében végrehajtotta az első tesztrepülését, és a következő években legalább 100 jármű leszállítását tervezték az amerikai légierő számára.

Azt a kínai szakértők is elismerték, hogy a J-20-as ötödik generációs vadászgépek nem tudtak volna megbirkózni az amerikai bombázók jelentette veszéllyel, ezért volt szükség egy versenyképes lopakodó kifejlesztésére. Kiemelték, hogy korábban úgy nézett volna ki a számításaik szerint a harc, hogy

a nagy kapacitásokkal bíró repülő kimerítette volna a kínai légvédelmet, miközben képes lett volna egyéb, kevésbé jó képességekkel bíró légifegyverek számára utat nyitni.

Ez a kínai légierő visszavonulásához vezetett volna, egyben megteremtette volna az amerikai légifölényt a kulcsfontosságú területen. A J-36-ossal azonban ez a helyzet megváltozott, és immár eredményesen vehetik fel a harcot a várakozások szerint. Egyelőre nem tudni, hogy a lopakodó csúcsgépet mikor rendszeresíthetnék a kínai légierőnél és összesen hány darabot terveznek belőle.

A címlapkép illusztráció, azon egy kínai J-35-ös ötödik generációs vadászgép látható. Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images