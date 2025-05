Támadást indított Amerika szövetségese: felszálltak a harci repülőgépek

Izrael a Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőterének térségét ért támadást követően válaszcsapást mért hétfőn a jemeni húszi lázadók állásaira egyebek között Hodeida kikötőjében - közölte az izraeli hadsereg.

A húszi lázadók már 2023 vége óta folyamatosan támadják rakétákkal az izraeli célpontokat, de eddig Jeruzsálem többször megtorlás nélkül hagyta az eseteket. A síita fegyveresekre többnyire Jeruzsálem szövetségesei mértek csapásokat, elsősorban a Vörös-tenger kereskedelmi útvonalának támadása miatt. Az ismétlődő esetek miatt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök határozott fellépést ígért, és közölte, hogy Izrael csatlakozni fog az Egyesült Államokhoz a jemeni húszi csoport elleni fellépésben.

A tájékoztatás szerint a csapások mind katonai, mind pénzügyi értelemben meggyengítik az Irán hátszelét élvező lázadókat. Az izraeli hadsereg rámutatott, hogy a nyugati fekvésű Hodeida kikötőjét iráni fegyverek szállítására használják. Mindemellett a várostól 50 kilométerre keletre található Badsilban is csapást mértek egy betongyárra, amelyet katonai létesítmények építéséhez használtak a felkelők. A ynet hírportál szerint a hétfői légicsapás az Egyesült Államokkal összehangolva történt.

A húszik által ellenőrzött el-Maszíra televízió amerikai és izraeli csapásokról jelentett Hodeida kikötője ellen.

Badsilban pedig szemtanúk erős robbanásokról számoltak be, mondván, hogy lángokat és füstöt láttak a betongyárból felszállni, ahová több mentőautót is riasztottak. Feltehetőleg áldozatok is vannak. Vasárnap délelőtt becsapódott egy jemeni rakéta a Ben Gurion repülőtér közelében, Izrael középső részén. A rakéta becsapódását követően számos légitársaság hosszabb-rövidebb időre lemondta izraeli járatait.

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images