Felvételek: kilőtték az oroszok a legendás HIMARS-rendszert

A csapást az orosz Rubikon drónegység hajtotta végre: menet közben találták el az M142-es indítórendszert. A publikált videók alapján úgy néz ki, a rakétakonténer kigyulladt, majd leégett, a fegyverrendszer menthetetlen.

Video of an FPV strike on an apparent HIMARS launcher by Russia's Rubicon unit. The strike occurred north of Rusyn Yar around 10km from the front line, according to Russian channels. https://t.co/LUI2SteCaW