Megtámadta India Pakisztánt: részletes jelentés érkezett a célpontokról

India tegnap megtámadta Pakisztánt, válaszul a napokban történt, kasmíri terrortámadásra:

Az indiai katonai akció Szindúr hadművelet névre hallgat, a Times of India ma közzétette Újdelhi katonai célpontjait.

India a közlemény szerint nem a pakisztáni haderő támaszpontjait, infrastruktúráit támadta, hanem három iszlám radikális szervezet objektumait.

A három szervezet a Dzsais e-Mohamed, a Laskar e-Tajba és a Hizbul Mudzsahedin.

BREAKING:First video of Indian missiles striking Pakistan.This missile struck a mosque in Bahawalpur belonging to Maulana Masood AzharHes the founder & leader of the Islamist terrorist organization Jaish-e-Mohammed (JeM) which is mainly focused on attacks in Indian Kashmir pic.twitter.com/IC7iJTXHEq