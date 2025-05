Három érdekesség XIV. Leó pápáról

Az 1955-ben Chicagóban született Robert Francis Prevost, a későbbi XIV. Leó pápa élete nagy részét az Egyesült Államokban töltötte, ezért

a legkevésbé amerikai bíborosnak tartják a bíborosok között.

1985-től 1986-ig rendje, az Ágoston-rend perui missziójához csatlakozott, 1988-tól pedig egy évtizedig vezette Trujillo városában az Ágoston-rendi szemináriumot, ahol kánonjogot tanított.

1999-ben tért vissza Chicagóba, ahol előbb tartományi perjel lett, majd 2001 és 2013 között az Ágoston-rend generálisaként működött. 2014-ben tért vissza Peruba, ahol a következő évben Chiclayo püspöke lett, és ekkor kapta meg a perui állampolgárságot is. Egészen 2023-ig töltötte be ezt a posztot, mikor Ferenc pápa a Vatikánba hívta, ahol a Püspöki Dikasztérium vezetője lett – ez a testület felel a püspökök kiválasztásáért világszerte.

Míg Ferenc pápa a jezsuita rend tagja volt, XIV. Leó pápa egy másik szerzetesrend, az Ágoston-rend szerzetese. A latinul Ordo Sancti Augustini (rövidítve OSA) nevű szerzetesrendet 1244-ben alapították az itáliai Toszkánában különböző remetecsoportok egyesítésével. Névadójuk Hippó püspöke, a IV-V. században élt Szent Ágoston (Aurelius Augustinus), aki a katolikus egyház egyik legnagyobb teoretikusának számít, a Vallomások és Az Isten Városáról című könyvek írója.

A koldulórendként működő Ágoston-rend egyik leghíresebb, később kiugrott tagja Luther Márton, a reformáció elindítója.

Az Ágoston-rend pápát még nem adott a katolikus egyháznak, XIV. Leó az első pápa, aki a rend tagja.

A fiatal Robert Francis Prevost a pennsylvaniai Villanova Egyetemen tanult matematikát, amelyet alapképzésben végzett el. A Villanova Egyetemet 1842-ben alapították, és azon két egyesült államokbeli felsőoktatási intézmény egyike, amelyet XIV. Leó pápa rendje, az Ágoston-rend tart fenn.

A matematika alapszak után a teológiai mesterszakot a chicagói Catholic Theological Unionon végezte. Teológiai tanulmányait Rómában folytatta, ahol az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetemen kánonjogi doktorátust szerzett. Doktori disszertációjának címe: „A helyi perjel szerepe az Ágoston-rendben.”

Robert Francis Prevostról több fotó is készült, amelyen a 2005-ben elhunyt II. János Pál pápával látható:

