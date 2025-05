Itt a bejelentés: újabb retorziós lépést tesz Kijev Magyarország ellen a kémügy miatt

Nem áll meg az Ukrajna és Magyarország között kirobbant kémügy:

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en jelentette be, hogy két magyar diplomatát utasít ki Ukrajnából.

Two Hungarian diplomats must leave our country within 48 hours. We have just summoned Hungarian Ambassador to and presented him with the relevant note. We are acting in response to Hungarys actions, based on the principle of reciprocity and our national interests. @MFA_Ukraine