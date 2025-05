Új korszak köszöntött be a modern háborúkban: föld alá bújtak az egykor rettenthetetlennek tűnő páncélosok

Egyre több felvétel jelenik meg a közösségi médiában arról, hogy ukrán oldalon már alaposan kialakított bunkerszerű búvóhelyekre rejtik el a katonák az éppen nem használt páncélosokat.

Az alábbi felvételen például egy 2Sz1 Gvozgyika igyekszik elhagyni "bunkerét", majdnem többször is elakadva a tolatás során. Az önjáró tarack fedezékén látszik: nyilvánvalóan nehéz műszaki felszerelés számára alakították ki, míg a bejáratként egy vastag, félrehajtott háló szolgál, vélhetően a drónok elfogására szolgál.

Az ukrán 36. tengerészgyalogos dandár hivatalos fotói hasonló fedezékeket mutatnak, ami azt jelzi, hogy egyre több ukrán tüzérségi egység választja ezt a megoldást.

Nem véletlenül: az ukrán erők havonta körülbelül 2 millió robbanóanyaggal ellátott FPV-drónt vetnek be, és az orosz erők is hasonló mennyiséget használnak. Ezek a mindössze néhány kilogrammos eszközök elegendő robbanóanyagot hordoznak a páncélozott járművek megrongálásához, esetleg megsemmisítéséhez is.

Ellenséges és baráti drónok keresztezik a légteret, értékes célpontokra vadászva, mint a páncélosok és a tüzérség. Ez a légi macska-egér játék alapvetően megváltoztatta a harckocsi-taktikát, és a tüzérségi taktikát is

- idézi a Forbes David Kiricsenko, a washingtoni Európai Politikai Elemzési Központ szerzőjének korábbi tanulmányát.

A páncélozott járművek ezért egyre inkább rejtőzködnek, amikor nem lőnek aktívan az ellenségre. A föld ellenben kiváló védelmet nyújt, így nem meglepő, ha egyre több ukrán harcjármű választja menedékül.

Ezt a helyzetet jellemzi Kiricsenko úgy, hogy megjelent az "óvatos páncélosok korszaka".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images