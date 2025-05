Új pápát választottak - Mit szól hozzá a világ?

Az Esztergom-Vári Főszékesegyházi Plébánia plébánosa szerint mintha Ferenc pápa tudatosan támogatta volna a XIV. Leó pápa néven a katolikus egyház élére kerülő amerikai bíboros útját.

Török Csaba az M1 aktuális csatornán péntek reggel Robert Francis Prevost életútját felidézve azt mondta: az új pápa egyházi pályafutásának éppen Ferenc pápával kezdődött meg egy új szakasza, amikor a pápa Peruba küldte őt, majd ezután tért vissza Rómába.

A plébános felidézte: a csütörtökön megválasztott új egyházfőt személyes kötelék fűzte Ferenc pápához, akinek halálát követően egyike volt azon bíborosoknak, akik a rózsafüzér-imádságokat vezették.

XIV. Leónak a Szent Péter téren elmondott csütörtöki beszéde Ferenc pápa tevékenységének szerves folytatását ígéri

- fogalmazott.

Az azzal kapcsolatos felvetésre, hogyan alakulhat majd az új pápa kommunikációja, Török Csaba úgy vélekedett: óvakodni kell a sztereotípiáktól, de az tény, hogy az amerikaiak általában jól bánnak a médiával, és egy ott szocializálódott főpaptól is ez várható.

A plébános elmondta: XIV. Leó Peruban különösen közel került az emberekhez. Megjegyezte, hogy a média segítségével, az internet térhódításával az egyház és maga a pápa is jóval közelebb került az emberekhez a korábbi évtizedekhez képest; régen nem lehetett ennyire testközelből látni a pápát. Ugyanakkor a fiatalok, de az egyedülálló idősek és más társadalmi csoportok tagjai is azt érzik időnként, hogy távol van tőlük az egyház, ezért rengeteg olyan élethelyzet adódik, ahol a pápának kommunikálnia kell, és a média ennek egyik eszköze lehet - fűzte hozzá. Egyértelműnek nevezte, hogy a pápaság intézménye is formátumot váltott, a pápa "munkaköri leírásához új elvárásokat kapcsoltak".

A következő napok programjával kapcsolatban a plébános elmondta: XIV. Leó vasárnap délben Regina coeli imádságot fog mondani, ekkor találkozik az új pápa ismét a hívekkel, hétfőn pedig sajtófogadásra kerül sor, ahol minden olyan fontos kérdés napirendre kerül, amiről ma még csak találgatni lehet. (MTI)