Újabb támadást indított az atomhatalom, nemzetközi repülőtér közéléből jelentettek robbanásokat

Tíz robbanást észleltek a Szrinagari Nemzetközi Repülőtér közelében Kasmír indiai fennhatóság alatt álló részén

- közölték hivatalos források a Reuters hírügynökséggel.

A detonációkat megelőzően pénteken áramkimaradások is sújtották a területet: találat érte Dzsammu városát, de Ferozepur, és Udhampur is érintett. Több indiai nagyváros felett is drónokat észleltek.

Az indiai jelentések szerint a pakisztáni erők kézifegyverekkel és tüzérséggel is tüzet nyitottak a dzsammui és kasmíri szektorban.

Az indiai hatóságok felszólították a helyi lakosságot, hogy maradjanak a házaikban.

