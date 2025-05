Videó: tüzet nyitott Pakisztán, SH-15-ösökkel lövik az indiai hadsereget

A tegnapelőtti indiai rakétatámadás óta folyamatosan lőnek a vitatott hovatartozású Kasmír régió demarkációs vonala mentén a pakisztáni és indiai erők: többnyire tüzérségi eszközökkel támadnak egymásra, de érkezett hír kisebb gyalogsági összecsapásokról is. Pakisztán eddig saját állítása szerint 50 indiai katonát likvidált - Újdelhi ezt egyelőre nem kommentálta.

Most felvételek érkeztek a harcokról, talán ez az első videó a térségben zajló katonai tevékenységről.

Az látható a képsorokon, ahogy a pakisztáni haderő kínai gyártmányő SH-15-ös önjáró tarackokkal támadja az indiai állásokat. Mellettük logisztikai járművek láthatók, melyek vélhetően a lőszerutánpótlásért felelősek.

Pakistan Armys Chinese-origin 155mm SH-15 howitzers targeting Indian Army positions along the Line of Control. pic.twitter.com/7G7cyZywRt