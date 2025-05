Elsöprő orosz támadást rebesgetnek, a tűzszünet alatt is folytatódtak a harcok - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az AeroVironment bemutatta új, Red Dragon nevű kamikaze drónját, amely akár GPS-jel nélkül is képes autonóm feladatvégzésre akár 400 kilométeres hatótávolságban is. A harci eszközt állításuk szerint már valós harctéri körülmények között is tesztelték, ami erősen utal arra, hogy az AeroVironment korábbi termékeit (nevezetesen a Switchblade-ket) is használó ukrán fegyveres erők próbálhatták ki az új fegyvert - közölte a Defence Express.