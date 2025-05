Oroszország elutasítja a 30 napos tűzszünetet, felkészül inkább az újabb szankciókra

Közös nyilatkozatban szólította fel Moszkvát egy teljes és feltétel nélküli harmincnapos tűzszünetre a francia államfő, a német kancellár, valamint a brit és a lengyel miniszterelnök szombaton Kijevben,

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője viszont elutasította ezt.

"Megerősítjük támogatásunkat Donald Trump amerikai elnök felhívása mellett, amely a békemegállapodás megkötésére irányul, és felszólítjuk Oroszországot, hogy hagyjon fel a tartós béke biztosítására irányuló erőfeszítések akadályozásával" - idézett az Ukrajinszka Pravda hírportál a nyilatkozatból, amely Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint Keir Starmer brit és Donald Tusk lengyel miniszterelnök nevével jelent meg.

A négy európai vezető az Egyesült Államokkal együtt arra szólította fel Oroszországot, hogy "egyezzen bele egy teljes és feltétel nélküli, 30 napos tűzszünetbe annak érdekében, hogy teret biztosítsanak az igazságos és tartós békéről szóló tárgyalásoknak". Hangsúlyozták továbbá, hogy készek "a mielőbbi béketárgyalások támogatására, a tűzszünet technikai részleteinek megvitatására, és a teljes körű békemegállapodás megkötésének előkészítésére".

A nyilatkozatban az is szerepel, hogy a négy ország növeli Ukrajna támogatását. "

Amíg Oroszország nem egyezik bele a tartós tűzszünetbe, mi továbbra is növelni fogjuk a nyomást az orosz hadigépezetre

- szögezték le a dokumentumban.

A négy vezető és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök együtt telefonon beszélt az amerikai elnökkel - közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. "Ukrajna és minden szövetségese kész a teljes és feltétel nélküli tűzszünetre a szárazföldön, a levegőben és a tengeren legalább 30 napig, akár már hétfőtől kezdve" - hangsúlyozta a miniszter. Szavai szerint ha Oroszország beleegyezik a fegyvernyugvásba, és biztosított lesz annak hatékony ellenőrzése, akkor a tartós tűzszünet és a bizalom erősítésére tett intézkedések utat nyithatnak a béketárgyalások előtt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke támogatásáról biztosította

a feltétel nélküli, 30 napos ukrajnai tűzszünetre tett kezdeményezést. Az X-en közzétett bejegyzésében kijelentette viszont, hogy az EU további súlyos szankciókat vezetne be Oroszországgal szemben, ha megsértené ezt a reménybeli tűzszünetet. A német kancellár és a francia elnök "komoly következményeket" helyezett kilátásba, ha Moszkva elutasítja a tűzszüneti javaslatot, amelyet Kijev már elfogadott.

Today, the Coalition of the Willing convened.We support the proposal for a full and unconditional 30-day ceasefire. It must be implemented without preconditions to pave the way for meaningful peace negotiations.The ball is now in Russias court.We stand ready to maintain {:url}