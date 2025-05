ISW: átlátszó trükk áll Putyin tárgyalási javaslata mögött

Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2022-es isztambuli jegyzőkönyvek alapján kezdeményezne tárgyalásokat Ukrajnával, amelyek feltételei gyakorlatilag Ukrajna teljes kapitulációját jelentenék – írja az orosz tárgyalási javaslatról szóló elemzésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet.