Pápaválasztás: kiszivárgott, eddig volt versenyben Erdő Péter az egyházfői címért

A múlt hét folyamán a bíborosokból álló konklávé az amerikai Robert Prevostot választotta meg a katolikus egyház új vezetőjévé, aki XIV. Leó pápai nevet vette fel. A pápaválasztás előtt ugyan gyakran emlegették esélyesként Prevostot, a múlt héten összeülő konklávé előtt, a legtöbb fogadóoldal és elemző szerint voltak nála jóval erősebb jelöltek is a pápaválasztás előtt. A The New York Times több tucat bíborossal beszélve ismertette, hogyan zajlott Prevost meglepően gyors, mindössze négy szavazási körben lezajló megválasztása. Az amerikai lap szerint az első szavazási körben Erdő Péter, magyar bíboros is jelentős mennyiségű szavazatot kapott, azonban a második nap reggelétől már érezni lehetett, hogy gyorsan véget ér az idei konklávé és Prevost lesz a katolikus egyház következő pápája.