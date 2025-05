Szétszedik a kínaiak vadászgépgyilkos PL-15E csúcsrakétáját, sokakat érdekelhet, mit találnak benne

A pakisztáni hatóságok sajtótájékoztatón erősítették meg, hogy kínai gyártmányú J-10 és JF-17, valamint amerikai F-16 Viper vadászgépek vettek részt a május 6-7-i éjszakai légi harcokban, és kifejezetten említették a PL-15E rakéták bevetését. A pakisztáni fél állítása szerint 42 vadászgépük csapott össze 72 indiai repülővel, és öt ellenséges gépet lőttek le, köztük három francia Rafale-t, egy orosz Szu-30MKI-t, egy MiG-29-est és egy drónt. Ezeket az állításokat azonban nagyrészt nem támasztják alá független források.

A légi összecsapások során a kínai gyártmányú PL-15E rakéták darabjai indiai területre zuhantak a pakisztáni határ mentén.

Indian Air Force recovered debris of Chinese made PL-15E missile in Hoshiarpur Punjab on May 7 to 9 2025 after it missed its target during Pakistan's air strikes on India.The intact components including propulsion & guidance systems are under DRDO analysis offering insights pic.twitter.com/j3OEQXWFF3