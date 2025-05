Bemutatta Ukrajna a rettegett rakétáját, amely sorra szedte le az égről Moszkva nélkülözhetetlen gépeit

A háború során először mutatta meg az ukrán hadsereg egy rövid videóban az Sz-200-as légvédelmi rakéták indítását:

For the first time, footage of Ukrainian S-200 launches has been officially shown. Modified S-200s have been used to target and shoot down several very valuable Russian military aircraft:Tu-22M3 Backfire-C (strategic bomber) shot down over Stavropol Krai on April 19, pic.twitter.com/7CeBxt4yxU