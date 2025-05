Harcostársait is kiakasztotta Donald Trump legújabb lépése: "sötét folt lesz a megítélésén!"

Donald Trump hétfőn megerősítette, hogy a katari királyi család egy Boeing 747-8 típusú luxusrepülőgépet kíván adományozni az amerikai védelmi minisztériumnak, hogy az ideiglenesen átvegye a szebb napokat látott elnöki gép, az Air Force One szerepét.

Az ABC News értesülései szerint a gép Trump hivatali ideje után az elnöki könyvtárába kerülne.

Az ajándékot várhatóan Trump közel-keleti útján jelentik be hivatalosan, az amerikai elnök pedig nemrég érkezett meg Szaúd-Arábiába.

Lehetnék hülye, és mondhatnám azt, hogy "Ó, nem, nem akarunk ingyen repülőt". [...] Ez segítség számunkra, mert 40 éves repülőgépeink vannak. [...] Szóval, szerintem ez egy nagyszerű gesztus Katar részéről, nagyon nagyra értékelem. Soha nem utasítanék vissza egy ilyen ajánlatot

- nyilatkozta Trump hétfőn.

Demokrata politikusok szerint viszont

az ajándék sértheti az amerikai alkotmányt, amely tiltja, hogy közhivatalt viselő személyek értéktárgyakat fogadjanak el külföldi tisztviselőktől.

Jeanne Shaheen, a szenátus külügyi bizottságának vezető demokrata tagja szerint nem elég, hogy alkotmányellenes a lépés,

a lehető legrosszabb üzenetet küldi az amerikaiaknak arról, hogy [Trump] a hivatalát saját gazdagodására használja fel, ahelyett, hogy az ország érdekeire összpontosítana.

Ennek ellenére Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára hétfőn a Fox News-nak azt nyilatkozta, "a jogi részleteket még kidolgozzák", de minden adományt törvényesen kezelnek.

TRump katari ajándéka azonban a republikánusokat is megosztja.

Rand Paul kentuckyi szenátor szerint nem jó ötlet elfogadni a luxusgépet, ami nem éri meg a korrupció látszatát sem. A politikus emellett "nem igazán rajongója" a katariaknak, kiváltképp az emberi jogi mérlegüknek.

Azon tűnődöm, hogy az emberi jogi teljesítményük megítélését nem homályosítaná-e el ez a nagy ajándék. Én nem fogadnám el. De ez csak én vagyok

- fejezte ki Paul, aki Trump vámháborúját is bírálta korábban.

Rick Scott floridai szenátor szintén aggodalmát fejezte ki, mondván, "nem repülnék egy katari gépen. Ők támogatják a Hamászt. Nem tudom, hogyan lehetne biztonságossá tenni [a gépet]."

I love President Trump. I would take a bullet for him. But, I have to call a spade a spade. We cannot accept a $400 million gift from jihadists in suits. The Qataris fund the same Iranian proxies in Hamas and Hezbollah who have murdered US Service Members. The same https://t.co/V4kzJpCsRk