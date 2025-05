Hiába az orosz-ukrán háború, van egy ország, ahova önti a fegyvereit Moszkva

Az oroszpárti Rybar Telegram-csatorna foglalta össze a változásokat Mali fegyveres erőinél. Az országban még 2020-ban tört ki katonai puccs, amely következményeként kiebrudalták az egykori gyarmattartó Franciaország katonai erejét, ezzel pedig felszámolták a katonai-technikai együttműködést is.

A francia haderő teljes kivonulása ugyan csak 2022-ben fejeződött be (és ekkor is csak a szomszédos Nigerbe helyezték át őket), Mali már korábban a Wagner-milíciához fordult, hogy betöltse a katonai utánpótlásban keletkező vákuumot.

Ennek következtében a Rybar szerint 2020 és 2025 között körülbelül

