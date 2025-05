Személyesen találkozhat Zelenszkij és Putyin, hosszú hallgatás után reagált a Kreml – Háborús híreink kedden Ukrajnából

Szergej Sojgu sokáig Oroszország egyik legbefolyásosabb vezetője volt, ám 2024 elején leváltották a védelmi miniszteri pozíciójából. A politikus katona azonban továbbra is befolyásos pozícióban maradt, az orosz Biztonsági Tanács titkáraként. Emellett a hadseregben is fontos pozíciót tölt be, erről nem is szeretne lemondani, mivel a jelenleg is érvényben lévő szerződését 2030-ig meghosszabbította, így a következő öt évben még fontos személy maradhat Moszkvában.

(TASZSZ)