Szupervékony csúcsmobillal támad az Apple egyik fő versenytársa

A visszajelzések egyértelműek voltak – a felhasználók vékonyabb és könnyebben hordozható készüléket szerettek volna a teljesítmény feláldozása nélkül

– közölte a Samsung az újonnan bemutatott mobillal kapcsolatban, amellyel a gyártó fő célja, elmondása szerint, hogy élénkítsék a keresletet a fiatalabb felhasználók körében. A kifejezetten vékony, mindössze 5,8 milliméteres készülékvastagság eléréséhez többféle szerkezeti változtatást hajtottak végre a belső alkatrészek, köztük a nyomtatott áramkörök és a hűtőrendszerek vastagságának csökkentése érdekében.

This is the new Samsung Galaxy S25 Edge! pic.twitter.com/eOK5NDtO69