Kutyaszorítóba került a világ legnépszerűtlenebb politikusa: bejelentette lemondását a kormányfő

A nemzet érdekét figyelembe véve kötelességemnek érzem, hogy visszavonhatatlanul benyújtsam lemondásomat a minisztertanács elnöki tisztségéről

- jelentette ki Adrianzén televíziós beszédében.

A kormányfő lemondása miatt Dina Boluarte államfő kénytelen lesz új kormányt kinevezni.

Ugyan az eddigi miniszterek visszakaphatják posztjukat az új kabinetben, de csak egy új miniszterelnök vezetése alatt. Boluarte korábban következetesen dicsérte és védte munkája miatt Adrianzént, aki 2024 márciusa óta töltötte be posztját.

, President Boluarte approval rating poll:Approve: 2 % (-1)️Disapprove: 94 %President Boluarte's approval stands at 2 %, the worst level ever recorded for her in any poll.Ipsos, 09/05/25 #Peru