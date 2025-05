Hiába a béketárgyalások, elsöprő erejű offenzívát indított Oroszország

Május elején indultak meg az első orosz támadások Kosztjantinivkától délre, Taraszivka település elfoglalásával.

Az orosz offenzíva azóta kitartóan folytatódik, és az elmúlt napokban jelentősen felgyorsult: Putyin katonái elfoglalták Olekszandropilt, Malinivka jelentős részét, és Nova Poltavka és Novoolenivka szélső épületeit. DeepState alapján Jelizavetivkánál akár katlan is kialakulhat, ahol bekerítik az ukrán erőket, más ukrán források már orosz uralom alá sorolták ezt a falut is.

Egyes orosz források szerint Novoolenivkából, Malinivkából, Jelizavetivkából, Olekszandropilből és Sztara Mikolaivkából is kiszorították az ukrán erőket, ráadásul mindezt állítólag alig 48 óra leforgása alatt. Ekkora sikert ugyanakkor még a mértéktartóbb orosz térképkészítők sem ismernek el.

Everything in green has been captured in the last 48 hours. I'm sure everything is going smoothy for the AFU. pic.twitter.com/LCRUep8ggC