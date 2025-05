Leleplező felvételek: mozgolódik a NATO határán az orosz hadsereg

A Planet Labs PBC geológiai vállalat műholdfelvételei frissen létrehozott szálláshelyeket, repülőgép-támaszpontok fejlesztését és infrastrukturális korszerűsítéseket mutatnak négy orosz katonai bázison Finnország közelében.

Emil Kastehelmi finn katonai elemző szerint ha Oroszország követi jelenlegi terveit,

a következő években akár több tízezer orosz katona is megjelenhet Norvégia, Finnország és a balti államok határai közelében.

A műholdképek négy orosz helyszínen mutatnak katonai infrastruktúra-erősítést: Kamenkában a Karéliai-földszoroson, Petrozavodszkban, Szeveromorszk-2-ben és Olenyában.

Russia is developing its military infrastructure and conducting organizational reforms near Natos northern flank, especially near Finland. News agencies from different countries have asked me about the topic, and in this thread I will share some recent observations. 1/ pic.twitter.com/dJMDr32KA8