Leleplező műholdfelvételek: megtámadta egymást két atomhatalom, kiderült, mekkora a kár

A konfliktus során mindkét fél drónokat és rakétákat vetett be a másik légvédelmi rendszerének tesztelésére és katonai létesítmények támadására.

Műholdfelvételek alapján azonban a támadások - bár kiterjedtek voltak - sokkal kisebb károkat okoztak, mint amit a felek állítottak, és a pusztítás nagyobb részét India okozta pakisztáni létesítményekben.

Mindkét oldal (többé-kevésbé) elismerte katonai veszteségeit: India öt, Pakisztán tizenegy katona halálát jelentette be. India számára a legnagyobb veszteséget katonai repülőgépek elvesztése jelentette. Bár az indiai kormány nem közölte a pontos számot, tisztviselők és diplomaták szerint legalább két, de valószínűleg több repülőgép is megsemmisült.

India azonban egyértelmű előnyt szerzett a pakisztáni katonai létesítmények és repülőterek célzott támadásában, ahogy a konfliktus a szimbolikus csapásoktól a védelmi képességek elleni támadások felé tolódott. A New York Times által szemlézett

nagy felbontású műholdfelvételek egyértelműen mutatják az indiai támadások által okozott - bár korlátozott és precíz - károkat a pakisztáni létesítményekben.

A Karacsi kikötővárostól kevesebb mint 160 kilométerre található Bholari légibázison India védelmi tisztviselői szerint precíziós támadással sújtottak egy repülőgép-hangárt. A felvételek egyértelmű károkat mutatnak egy hangárszerű létesítményen.

Az indiai hadsereg közlése szerint különösen a kifutópályákat és egyéb létesítményeket célozták meg Pakisztán kulcsfontosságú légibázisain. Pakisztán közleményt adott ki, miszerint a Rahim Yar Khan légibázis kifutópályája nem üzemel.

Imagery released by MAXAR/ spotlights damage at Pakistans Rahim Yar Khan airfield - the Indian Air Force strike showcases runway denial capability, an approximate 6-meter wide crater reveals the exposed subgrade layer rendering the strip inoperable @VishnuNDTV