Akkora győzelmet aratott a kínai J-10C, hogy már Amerikában is kénytelenek elismerni a képességeit

Május elején India és Pakisztán között hatalmas méretű légicsata zajlott le, amelyben a kínai gyártású repülők egyértelműen felülkerekedtek a riválisokon. A győzelem után folyamatosan érkeznek a szakértői vélemények, amelyek kiemelik a vadászgép képességeit.

A Defense News kérdezett meg szakértőket arról, hogy mit gondolnak a kínai gyártmányú negyedik generációs vadászgépek teljesítményéről a múlt heti nagyszabású légicsatát követően. Ahogy sejteni lehetett, nem maradtak el a dicsérő szavak még az amerikai szakértőktől sem. Brendan Mulvaney, az amerikai légierőhöz kapcsolódó Kínai Űrkutatási Intézet igazgatója kiemelte, hogy sokszor óvatosan kell bánni az ilyen információkkal, mivel a felek szándékosan visszatartanak kulcsfontosságú adatokat. Hozzátette viszont, hogy az esemény

egyértelműen bizonyítja, hogy a kínai gyártmányú felszerelések, még az exportváltozatok is, modernek és alkalmasak, és a jövőben, Kína határain túl is, olyan erőt jelentenek majd, amellyel meg kell küzdeni.

Mulvaney elmondta, hogy érdemes egyelőre fenntartásokkal kezelni a helyzetet, mivel nem tökéletesen igazolhatóak a találatok. Állítása szerint jelenleg az az álláspont, hogy a kínai gyártmányú PL-15E-vel felszerelt J-10C-vel lőttek le Rafale vadászgépeket. Kiemelte viszont, hogy mindkét oldalról érkeznek jelentések más típusok megsemmisítéséről, de erről egyelőre nehéz megbizonyosodni.

A pakisztáni tulajdonban lévő kínai repülőgépek és fegyverek azt tették, amit elvártunk tőlük, és teljes mértékben az értékeléseinken belül teljesítettek

– hangzott el.

Kiemelték, hogy India veszteségeihez hozzájárulhatott, hogy több különböző típust használnak, amelyeket össze kell hangolni. Hozzátette, hogy Újdelhi sokkal kevesebb segédeszközzel, például korai előrejelző repülőgéppel rendelkezik, ez potenciálisan Pakisztán javára billenti az előnyt a rövid ideig tartó összecsapások során.

Kiemelték, hogy a május 7-re virradóra történt összecsapás gyakorlatilag hatalmas tesztelési terepet is jelentett egyben, és a tapasztalatokat most Franciaországban és Kínában is erőteljesen igyekeznek elemezni. Peking azonnal meg is kezdte a hirdetését, hogy a saját eszközei mennyire fantasztikus teljesítményt nyújtanak, de Mulvaney szerint egyelőre nem szabad túlzásokba bocsátkozni. Kiemelte viszont, hogy

az események növelik a kínai fegyverek hitelességét világszerte, ami az eladások növekedéséhez vezethet.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adataiból kiderült, hogy Peking 2015 óta összesen 8,2 milliárd dollár értékben adott el fegyvereket Pakisztánnak, a muszlim többségű ország a keleti nagyhatalom legnagyobb hadiipari vásárlója.

Címlapkép forrása: Long Wei/VCG via Getty Images