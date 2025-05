Orbán Viktor: Putyinnal tárgyalni kell

Az Európai Uniónak meg kell vitatnia, hogy tárgyal-e Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a helyzet rendezése érdekében és az az igazi kérdés, hogy erre még az előtt kerül-e sor, hogy az amerikai elnök találkozik az orosz vezetővel - jelentette ki a TV2-nek adott nyilatkozatában Orbán Viktor.

A magyar kormányfő Albániába, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára utazott repülővel, és itt adott rövid interjút a TV2 csatornájának. Csalódottságának adott hangot, ami miatt még mindig tart a háború, de leginkább amiatt, mert kitört. "A csalódottság és a frusztráció velünk van emiatt már három éve" - mondta a miniszterelnök.

Szerinte a következő lépés a béke felé az lehet, ha Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinnal is egyeztet. "Az ukránok és az oroszok nem fognak tudni megegyezni, ez eddig nem történt meg egyszer sem. Magam is tárgyaltam velük, ez a megegyezés nem történt meg, magam is láttam az elutasítást" - magyarázta. Megítélése szerint csak akkor lehet béke, ha Trump folytatja béketörekvéseit és ezúttal leül az oroszok elnökével is.

Ha Putyin és Trump tárgyal, akkor nagy lépést teszünk a béke felé, de lehet, hogy meg is érkezünk oda - vetítette előre.

Orbán Viktor szerint nem sokan vannak azok, akik nyíltan vállalják az álláspontjukat a háború kapcsán, a szlovákok szoktak szerinte ezen a hangon beszélni, igazából a nagy államok vezetőin van a világ szeme.

A németeknek és a franciáknak kellene magukat elszánni

- tette hozzá. Arról is beszélt, hogy közben Ukrajna a NATO-tagállam Magyarországgal szemben titkosszolgálati akciót hajtott végre. Szerinte bonyolult helyzet van, az ukránok be akarják magukat erőszakolni az EU-ba.

Hozzátette: mind az oroszok, mind az ukránok szempontjait össze kell hangolnunk.

A tárgyalásai során egyeztetett a NATO főtitkárával és az új német kancellárral is.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Friedrich Merz német kancellár Tiranában 2025. május 16-án. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán