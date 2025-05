"Ez könnyen ment!" – Elképesztő módon szöktek meg majdnem egy tucatnyian a börtönből

A pénteki szökésről tartott hatósági sajtótájékoztatón

nyilvánosságra hoztak egy videófelvételt,

melyen látható, ahogy a rabok a börtön területéről egy szögesdrót kerítésen átmászva kijutottak az utcára, majd a forgalmas autópályán keresztül egy lakónegyedben tűntek el. A kerítés szögesdrótjára takarókat dobtak, hogy ne okozzon sérülést.

. has the latest on the urgent manhunt in Louisiana after 10 inmates escaped a New Orleans jail as authorities release dramatic surveillance video of the escape and investigate if it was an inside job. @ABCMireya