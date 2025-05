Sorra érkeznek az F-15-ös vadászgépek a kulcsfontosságú bázisra: Amerika háborúra készülhet a nagy rivális ellen

Egy amerikai tisztviselő az Air & Space Forces Magazine-nak nyilatkozva megerősítette a vadászgépek telepítését, de nem közölt pontos számadatokat. A The War Zone katonai szaklap információi szerint legalább négy F-15-ös érkezett a szigetre, ahol többek között B-52H bombázókat védenek. Diego Garcia, amely a Brit Indiai-óceáni Terület része, stratégiai jelentőségű támaszpont mind az Egyesült Királyság, mind az Egyesült Államok számára. A szigeten Space Force műveletek zajlanak, valamint

kulcsfontosságú kikötőként szolgál az amerikai haditengerészet számára, beleértve a nukleáris tengeralattjárókat is.

