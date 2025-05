Megszólalt Trump neves golfpartnere: kezd besokallni az amerikai elnök Putyin miatt

Stubb sajtótájékoztatót tartott vasárnap, miután szombaton Trumppal, majd vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel beszélt telefonon.

Ha mindezt összerakjuk, azt mondhatjuk, hogy Zelenszkij türelmes, Trump elnök pedig türelmetlen, de a helyes irányba, azaz Oroszország irányába

– mondta tallinni sajtótájékoztatóján a finn elnök.

Stubbot március végén informális látogatáson fogadta Trump Mar-a-Lagó-i birtokán, ahol a két vezető golfozott egymással. A találkozó után a közismerten golfőrült Trump „nagyon jó játékosként” jellemezte a finn államfőt. Az eset rámutatott, hogy az amerikai elnök számára diplomáciai szempontból milyen fontosak az informális csatornák.

Trump played golf with the President of Finland and now plans to buy icebreakers from himThe U.S. president praised Alexander Stubbs game and said Finnish icebreakers are exactly what America needs.Stubb also shared a positive message on social media, saying he pic.twitter.com/V1YYjF3mz8