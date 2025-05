Merész lépést tett Donald Trump, megnéztük a reakciókat

Portfolio 2025. május 18. 13:00

Az elmúlt héten Donald Trump közel-keleti látogatása különösen hangsúlyosra sikerült, főleg gazdasági értelembe véve. Az út során, amelyre az Egyesült Államok vezetője több amerikai üzletembert is magával vitt, több száz milliárd dolláros megállapodást kötött Szaúd-Arábiával, és az USA elnöke számos egyéb döntést is bejelentett. Az úttal kapcsolatban a legnagyobb port azonban talán a katari királyi család által Trump számára felajánlott ajándék, egy Boeing 747-es luxusrepülőgép kavarta a médiában, ami a 400 millió dolláros értékével példátlan gesztusnak bizonyult, még a korábbi elnökök ajándékaihoz képest is. Trump közel-keleti látogatása az interneten is nyomot hagyott, amelyet jól szemléltetnek a Google Trends grafikonjai.