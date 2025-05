Román elnökválasztás: elkezdődött, belföldön is megnyíltak a szavazóhelyiségek

Helyi idő szerint vasárnap reggel 7 órakor - közép-európai idő szerint 6-kor - kinyitottak a belföldi szavazóhelyiségek Romániában, ahol az ország 19 millió szavazópolgára államfőt választ a következő ötéves időszakra.

Mivel már a második fordulóról van szó, a szavazólapon csak két név szerepel: George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelöltje és a független Nicusor Dan. Közülük az lesz elnök, aki ellenfelénél több érvényes voksot szerez.

A külföldön élő vagy ideiglenesen külföldön tartózkodó román állampolgárok már péntek óta voksolhatnak. A többmilliós román diaszpóra számára - a korábbi torlódások elkerülése érdekében - minden korábbinál több, 965 szavazókört rendeztek be külföldön.

George Simion, a magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökjelöltje szerint Moldovában választási csalás történik, ahol szintén már pénteken leadhatták szavazatukat az ott élő román állampolgárok.

Moldova helyzete speciális, hiszen a lakosság nagy része román anyanyelvű, és sokan rendelkeznek román állampolgársággal. Annak ellenére, hogy a Simion vezette AUR Románia és Moldova egyesítését tűzte zászlajára, a párt nem igazán népszerű az országban, ahol egyébként hasonló nevű testvérpártja is működik. Ráadásul Simiont ki is tiltotta az országból a Maia Sandu moldovai elnök-féle Nyugat-barát vezetés. Moldovában az elnökválasztás első fordulójában Simion mostani második fordulós ellenfele, Nicușor Dan győzött 52 százalékkal, Simion pedig csak a harmadik helyre futott be 12 százalékkal.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 05. 16. Máris választási csalást kiált a román elnökválasztás magyarellenes jelöltje

Magyarországon a román nagykövetségen, a Román Kulturális Intézetben, valamint Románia gyulai és szegedi főkonzulátusán voksolhatnak a román állampolgárok.

A közvélemény-kutatások szerint a két jelölt között nagyon szoros küzdelem várható, ennek megfelelően rekordmagas részvételre lehet számítani.

Pénteken és szombaton mintegy kétszer annyian mentek el szavazni külföldön, mint az elnökválasztás május 4-i első fordulójának első két napján.

A hazai választói névjegyzékben szereplő 18 millió választópolgár számára belföldön 18 979 szavazóhelyiséget rendeztek be.

Mivel a szavazólapok mindenütt azonosak, a választók bárhol leadhatják voksukat. Aki azon a településen tartózkodik, ahol az állandó lakhelye van, abban a szavazókörben kell jelentkeznie, amelyhez lakcíme alapján tartozik. Aki más településen tartózkodik, az bármelyik szavazókörben leadhatja voksát, miután ellenőrzik, hogy korábban nem szavazott, és adatait felírják a pótlistára.

Az első fordulóban a román népnek tisztelet követelő, szuverenista jelszavakkal kampányoló George Simion, a hagyományos pártok által szélsőségesnek tartott AUR elnöke az érvényes voksok 41 százalékát, a "becsületes Románia" összefogását sürgető Nicusor Dan, Bukarest európai uniós elkötelezettségű főpolgármestere pedig a szavazatok 21 százalékát szerezte meg.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), az erdélyi, partiumi és bánsági magyar püspökök, a magyar felsőoktatási intézmények vezetői és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szavazásra és

Nicusor Dan támogatására biztatták az erdélyi magyarokat,

megakadályozandó, hogy az úzvölgyi temetőgyalázásról, a magyar oktatás és nyelvhasználat elleni támadásairól elhíresült Simion kerüljön a román elnöki hivatalba és a magyarellenes AUR alakítson kormányt.

Ami mégis némi esélyt ad Simionnak magyar szavazatok megszerzésére, az az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a tihanyi apátságban elmondott május 10-i beszédében Simion egy kereszténységgel kapcsolatos nyilatkozatára úgy reagált, „teljesen egyetértünk”. Simion később román felirattal fizetett hirdetésként kezdte terjeszteni a Facebookon a magyar kormányfő beszédéről készült videó vonatkozó részét, kifejezetten a magyarlakta romániai régiókra célozva.

Nicușor Dan maga is igyekszik megszólítani a magyar kisebbséget. A magyaroknak szóló üzeneteiben hangsúlyozza például erdélyi származását (fogarasi születésű), és kijelentette, a romániai magyaroknak is joguk van beleszólni abba, milyen irányba haladjon az ország. Dan az első forduló, majd a második forduló előtt is interjút adott a Krónika nevű romániai magyar lapnak. A csütörtökön megjelent Krónika-interjúban figyelmeztetést is küldött a magyar kisebbségnek: szerinte Simion győzelme esetén felfüggeszthetik a Romániának járó európai uniós forrásokat

A szavazókörök - külföldön és belföldön egyaránt - romániai idő szerint 21 órakor zárnak.

Azokon a helyeken, ahol záráskor még szavazók várakoznak a bejáratnál, hogy leadhassák voksukat, a szavazókör nyitva maradhat éjfélig. Az exit poll-felméréseket urnazáráskor ismertetik a hírtelevíziók.

A román elnökválasztásról szóló friss elemzésünket itt olvashatod:

Címlapkép forrása: Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images