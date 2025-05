Fehér Ház: Putyin és Trump egyeztetésbe kezdett hétfő este

Megkezdődött Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök nagy reményekkel várt telefonbeszélgetése. Az orosz elnök területszerző háborút, az amerikai elnök béketárgyalásokat akar – egyelőre úgy tűnik, ezek nem egymást kizáró célok Moszkvában.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetése hétfő délután megkezdődött – erősítette meg a Fehér Ház a Sky News szerint.

A beszélgetést komoly feszültségek előzték meg: Trump állítólag mind Putyin, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viselkedésével elégedetlen volt a múlt heti törökországi bebukott béketárgyalások miatt. De az amerikai államfő ezzel együtt is azt mondta a tárgyalás előtt, hogy

eredményes napban reménykedik.

A hívásra azt követően kerül sor, hogy Oroszország továbbra is katonai nyomás alatt tartja Ukrajna keleti és déli régióit és a hétvégén a háború kezdete óta a legkomolyabb dróntámadást hajtotta végre.

A Bloomberg szerint Putyin magabiztosan áll a tárgyaláshoz:

úgy véli, hogy hadserege még az év vége előtt képes lesz teljesen elfoglalni négy ukrán megyét – Donyecket, Zaporizzsját, Herszont és Luhanszkot.

A Kremlhez közeli források szerint az orosz vezető hosszú háborúra rendezkedik be, és nem érzi, hogy kompromisszumot kellene kötnie. Ugyanakkor európai diplomaták és az Institute for the Study of War is kétségbe vonja Oroszország képességét arra, hogy az év végéig finanszírozni tudja a háborút, valamint sikerre vigye a területszerzési ambícióit.

A tárgyalás előtt JD Vance amerikai alelnök is megszólalt. Olaszországból hazafelé a frissen megválasztott pápával folytatott találkozó, úgy fogalmazott:

ha Oroszország nem mutat hajlandóságot a tárgyalásokra, az Egyesült Államoknak idővel ki kell jelentenie, hogy ez nem a mi háborúnk.

Vance szerint Trump fel fogja tenni Putyinnak a kérdést: „Komolyan gondolja-e a béketárgyalásokat?” A nyilatkozat világos jelzés arra, hogy Washingtonban sincs végtelen türelem Moszkva irányába.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images