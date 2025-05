Mit művel Oroszország? Több mint 50 éves légcsavaros gépeket küldenek a frontra

Modernizálta és átalakította az egyik meg nem nevezett orosz tervezőiroda a Jak-52-eseket. Az így létrehozott modifikáció a Jak-52B2 variáns névre hallgat, és egyetlen feladata van: a lassú és könnyű dróncélpontok levadászása – számolt be róla a milinfolive Telegram- csatorna

A portál információi szerint a tervezőiroda már megalkotta és benyújtotta a teljes modernizációs tervet, sőt, prototípus is készült a tervekből. Arról is beszámoltak, hogy a típus kiválasztásakor közre játszott az afgán háborúban mutatott teljesítménye, valamint a gép eredeti specifikációja, és a jelenleg rendelkezésre álló géppark is.

Annyiban azonban némileg részlehajló a cikk, hogy a műrepülők bevetését inspiráló ötletek között nem említi azokat az ukrán kezdeményezéseket, amelyek során a Jakovleveket ugyanúgy drónvadászatra használták.

A Jak-52-es ugyanakkor a felsorolt szempontok alapján megalapozott választásnak tűnhet: az alap B verziót már szerelték rakétaindítóval is. És bár - többek között - kiképzőgépnek szánták tervezői, gyártása 20 éven keresztül (1978-1998) között folyt, továbbra is résztvevői az ilyen típusok a műrepülő-versenyeknek és bemutatóknak, jelenleg is rengeteg Jakovlev van kifejezetten jó állapotban.

Összesen 1800 darabot gyártottak belőle, bár ezek jelentős része a nyugati piacokra került.

Az új B2-es verziót jelenleg egy extra radarrendszerrel, nappali/éjszakai műveletekhez szükséges számítógéppel, illetve .12-es kaliberű sörétes puskákkal tervezik felszerelni. Utóbbi egyébként valószínűleg átmeneti megoldásnak minősül.

Ilyen felszereltséggel a Jak-52B2 képes legyőzni mind az ellenséges drónokat, mind a pilóta nélküli változatban repülő könnyűgépes repülőgépeket

– írja a portál.

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images