Orbán Viktor reagált a román elnökválasztásra

Nicușor Dan független jelölt, az RMDSZ által is támogatott progresszív bukaresti főpolgármester nyerte a román elnökválasztást a szavazatok 53,6 százalékával. Ellenfele, a magyarellenes AUR párt vezére, George Simion 46,4 százalékot szerzett.

Orbán Viktor a választási eredményekre reagálva gratulált Nicușor Dannak a választási győzelemhez, és közölte, hogy várja a közös együttműködést.

I would like to congratulate on his victory in the Romanian presidential elections. I look forward to working together on strengthening the cooperation between Hungary and Romania, to the benefit of our peoples. @NicusorDanRO