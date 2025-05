Ragályos vírus ütötte fel a fejét, lépnek a hatóságok

Portfolio AgroFuture 2025 Jönnek a fenntarthatósági célok és előírások, innovációs trendek és eredmények, amelyek meghatározzák a hazai agrárium következő éveit és évtizedekeit.

A magas patogenitású madárinfluenza (HPAI) H5N1 vírusát más, fogságban tartott madaraknál is megerősítették egy Pokesdown, Bournemouth, Christchurch és Poole (Dorset) közelében lévő telephelyen.

A telephely körül 3 km-es, fogságban tartott madarakra vonatkozó (megfigyelési) ellenőrzött zónát hirdettek ki.

A telephelyen lévő érintett madarakat humánusan kiirtják.

A madárinfluenza egy főként madarak által terjesztett vírusos betegség, amely emlősöket, köztük embereket is megfertőzhet, de a megfelelően kezelt baromfitermékek fogyasztásával nem terjed.

A világ számos országa, illetve az Európai Unió is felfüggesztette a brazil eredetű csirkehús behozatalát, miután Brazíliában pénteken első alkalommal jegyezték fel a H5N1 madárinfluenza kitörését egy kereskedelmi baromfifarmon. Azóta több jelentés is érkezett a vírus terjedéséről, Libériában egy baromfitelepen azonosították a vírust, és Nagy-Britanniában is már több helyről jelentettek eseteket.

